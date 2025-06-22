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Рубио: США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив

Рубио: США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив Соединенные Штаты призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.
Другие страны
22 июня 2025 г. 18:40
Рубио: США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив

Соединенные Штаты призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам - ред.) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане транспортировки своей нефти", - сказал госсекретарь.

Отметим, что сегодня парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива, окончательное решение по которому должен одобрить Совет национальной безопасности.

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