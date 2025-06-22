Рубио: США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив

Соединенные Штаты призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.

Соединенные Штаты призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам - ред.) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане транспортировки своей нефти", - сказал госсекретарь.

Отметим, что сегодня парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива, окончательное решение по которому должен одобрить Совет национальной безопасности.