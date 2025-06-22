Рубио: США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив

Соединенные Штаты призывают власти Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам - ред.) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане транспортировки своей нефти", - сказал госсекретарь.
Отметим, что сегодня парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива, окончательное решение по которому должен одобрить Совет национальной безопасности.