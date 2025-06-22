Макрон призвал Иран к сдержанности и созвал экстренное заседание Совета нацобороны

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонный разговор с новым главой Ирана Масудом Пезешкияном после ударов США по иранским ядерным объектам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонный разговор с новым главой Ирана Масудом Пезешкияном после ударов США по иранским ядерным объектам.

Как передает Report, об этом Макрон написал в соцсети X, назвав обстановку "опасной".

В ходе беседы французский лидер призвал Тегеран к деэскалации и проявлению максимальной сдержанности с целью возвращения к дипломатическим механизмам урегулирования.

Как отмечает Елисейский дворец, в тот же день французский президент также провел серию телефонных переговоров с рядом ближневосточных лидеров — в том числе с наследным принцем Саудовской Аравии, султаном Омана, президентом ОАЭ и эмиром Катара — для оценки текущей ситуации в регионе.

Кроме того, в ближайшие часы Макрон намерен провести экстренное заседание Совета национальной обороны и безопасности Франции, посвященное ситуации на Ближнем Востоке на фоне американской бомбардировки иранских объектов.