Члены комитета по нацбезопасности парламента Ирана выступили за выход из ДНЯО

Члены комитета по нацбезопасности парламента Ирана выступили за выход из ДНЯО

Большинство членов комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана высказались за выход республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне ночных ударов США по иранским ядерным объектам.

Как передает Report , об этом сообщил представитель комитета Эбрахим Резаи в интервью агентству Tasnim .

"Большинство членов комитета выступили с резкой критикой деятельности МАГАТЭ и призвали прекратить или приостановить сотрудничество с агентством. Кроме того, среди требований членов комитета, которые планируется включить в повестку будущего заседания парламента, были пересмотр участия в ДНЯО и отказ Ирана от договора", - сказал он.