Теракт в церкви на востоке Дамаска унес жизни более 20 человек

Взрыв произошел возле церкви святого апостола Павла, расположенной в восточной части Дамаска.

Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек.

Как передает Report, об этом сообщил сирийский государственный телеканал Syria TV.

Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв.

"Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в результате подрыва... в церкви в Дувейле", - сообщает телеканал.

20:49

Взрыв произошел возле церкви святого апостола Павла, расположенной в восточной части Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sham TV , в результате пострадали несколько человек.

По информации телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население.