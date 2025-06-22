Теракт в церкви на востоке Дамаска унес жизни более 20 человек

Теракт в церкви в районе Дувейла в Дамаске унес жизни более 20 человек.
Как передает Report, об этом сообщил сирийский государственный телеканал Syria TV.
Ранее сирийский государственный телеканал "Ихбария" сообщил, что в районе Дувейла произошел мощный взрыв.
"Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в результате подрыва... в церкви в Дувейле", - сообщает телеканал.
20:49
Взрыв произошел возле церкви святого апостола Павла, расположенной в восточной части Дамаска.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
По информации телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Нападение было совершено в квартале Дувейла, где проживает христианское население.