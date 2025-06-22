Вэнс раскрыл последствия отказа Ирана от переговоров

Если Иран не будет принимать участие в переговорах с Соединенными Штатами, то оставит Вашингтону не так много вариантов действий на будущее.

Если Иран не будет принимать участие в переговорах с Соединенными Штатами, то оставит Вашингтону не так много вариантов действий на будущее.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) заявил, что хочет вовлечься в дипломатический процесс. Если Иран не будет играть в мяч, они не оставят нам многих вариантов на будущее", - сказал он.

Отметим, что в ночь на 22 июня Трамп сообщил, что ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо - завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были "целиком и полностью уничтожены". При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.