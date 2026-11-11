При столкновении двух автомобилей в РФ погибли семь человек
В регионе
- 11 ноября, 2026
- 23:25
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Республике Мари Эл (РФ) погибли семь человек.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
"Авария произошла примерно в 20:40 в Звениговском районе республики. На 45 км автодороги Р-176 "Вятка" столкнулись два легковых автомобиля, в результате семь человек погибли, также есть пострадавшие". - говорится в сообщении.
На месте сейчас работают все экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние новости
00:58
Кобахидзе: Поддержка европейской интеграции в Грузии превышает 70 процентовВ регионе
00:39
Лидеры около 50 стран, включая Азербайджан, соберутся на саммит ЕПС в ДублинеДругие страны
00:11
Axios: США предложили России подготовить новый план по безопасности в ЕвропеДругие страны
00:02
В аккаунтах президента в социальных сетях размещена публикация по случаю Дня КонституцииВнутренняя политика
00:00
В Азербайджане сегодня отмечается День КонституцииВнутренняя политика
23:58
Фото
В Гяндже в квартире обнаружили тела двух человекПроисшествия
23:47
Зеленский: Договоренности о прекращении огня с Россией достичь не удалосьДругие страны
23:38
В Пакистане при нападении на патруль погибли 10 полицейских, уничтожены 18 боевиков - ОбновленоДругие страны
23:25
При столкновении двух автомобилей в РФ погибли семь человекВ регионе