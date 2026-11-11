При столкновении двух автомобилей в РФ погибли семь человек

В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Республике Мари Эл (РФ) погибли семь человек.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Авария произошла примерно в 20:40 в Звениговском районе республики. На 45 км автодороги Р-176 "Вятка" столкнулись два легковых автомобиля, в результате семь человек погибли, также есть пострадавшие". - говорится в сообщении.

На месте сейчас работают все экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.