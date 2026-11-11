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    При столкновении двух автомобилей в РФ погибли семь человек

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 23:25
    При столкновении двух автомобилей в РФ погибли семь человек

    В тяжелом дорожно-транспортном происшествии в Республике Мари Эл (РФ) погибли семь человек.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

    "Авария произошла примерно в 20:40 в Звениговском районе республики. На 45 км автодороги Р-176 "Вятка" столкнулись два легковых автомобиля, в результате семь человек погибли, также есть пострадавшие". - говорится в сообщении.

    На месте сейчас работают все экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливаются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Россия
    Rusiyada iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yeddi nəfər ölüb
    44 filmi
    44 filmi

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