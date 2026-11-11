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    Rusiyada iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yeddi nəfər ölüb

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 23:39
    Rusiyada iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yeddi nəfər ölüb

    Mari El Respublikasında (Rusiya) ağır yol qəzasında yeddi nəfər ölüb.

    "Report"un Rusiya mediasına istinadən məlumatına görə, bu barədə regional Dövlət Yol Müfəttişliyi xəbər verib.

    "Qəza təxminən saat 20:40-da respublikanın Zveniqovski rayonunda baş verib. R-176 "Vyatka" avtomobil yolunun 45-ci kilometrliyində iki minik avtomobili toqquşub. Yeddi nəfər ölüb, xəsarət alanlar var", - məlumatda bildirilir.

    Bütün fövqəladə xidmətləri hadisə yerindədir, yol qəzasının səbəbləri araşdırılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölənlər və yaralılar Rusiya Federasiyası
    При столкновении двух автомобилей в РФ погибли семь человек
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