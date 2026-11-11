Rusiyada iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yeddi nəfər ölüb
Region
- 11 noyabr, 2026
- 23:39
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Mari El Respublikasında (Rusiya) ağır yol qəzasında yeddi nəfər ölüb.
"Report"un Rusiya mediasına istinadən məlumatına görə, bu barədə regional Dövlət Yol Müfəttişliyi xəbər verib.
"Qəza təxminən saat 20:40-da respublikanın Zveniqovski rayonunda baş verib. R-176 "Vyatka" avtomobil yolunun 45-ci kilometrliyində iki minik avtomobili toqquşub. Yeddi nəfər ölüb, xəsarət alanlar var", - məlumatda bildirilir.
Bütün fövqəladə xidmətləri hadisə yerindədir, yol qəzasının səbəbləri araşdırılır.
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