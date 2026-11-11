Reuters: Иран атаковал навигационные системы на оманском острове в Ормузе

Иран нанес удары по навигационным системам судоходства на оманском острове Дидамар в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

По их данным, атаки продемонстрировали способность Тегерана наносить удары по инфраструктуре, задействованной в восстановлении поставок нефти из Персидского залива. При этом точный размер ущерба пока неизвестен.

Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции атаковал и вывел из строя "навигационные системы противника" на острове. На видеозаписях, изученных агентством, виден дым над островом. Спутниковые снимки также зафиксировали активность.

По оценкам источников в судоходной отрасли и сфере морской безопасности, последствия атаки для коммерческого судоходства могут быть ограниченными, поскольку в регионе действуют альтернативные навигационные системы.

Инцидент произошел на фоне постепенного восстановления экспорта нефти из Персидского залива. Страны региона используют дополнительные маршруты поставок, включая перевалку нефти с одного судна на другое у берегов Омана и ОАЭ. Американские военные также оказывают содействие коммерческим судам при прохождении Ормузского пролива.