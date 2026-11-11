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    Reuters: Иран атаковал навигационные системы на оманском острове в Ормузе

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 23:06
    Reuters: Иран атаковал навигационные системы на оманском острове в Ормузе

    Иран нанес удары по навигационным системам судоходства на оманском острове Дидамар в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

    По их данным, атаки продемонстрировали способность Тегерана наносить удары по инфраструктуре, задействованной в восстановлении поставок нефти из Персидского залива. При этом точный размер ущерба пока неизвестен.

    Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что Корпус стражей исламской революции атаковал и вывел из строя "навигационные системы противника" на острове. На видеозаписях, изученных агентством, виден дым над островом. Спутниковые снимки также зафиксировали активность.

    По оценкам источников в судоходной отрасли и сфере морской безопасности, последствия атаки для коммерческого судоходства могут быть ограниченными, поскольку в регионе действуют альтернативные навигационные системы.

    Инцидент произошел на фоне постепенного восстановления экспорта нефти из Персидского залива. Страны региона используют дополнительные маршруты поставок, включая перевалку нефти с одного судна на другое у берегов Омана и ОАЭ. Американские военные также оказывают содействие коммерческим судам при прохождении Ормузского пролива.

    Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Оман
    "Reuters": İran Omanın Hörmüz adasındakı naviqasiya sistemlərinə hücum edib
    Iran strikes navigation systems on Omani island, sources tell Reuters
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