"Reuters": İran Omanın Hörmüz adasındakı naviqasiya sistemlərinə hücum edib
- 11 noyabr, 2026
- 23:23
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İran Hörmüz boğazında Omanın Didamar adasında gəmi naviqasiya sistemlərinə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" vəziyyətlə tanış olan üç mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Onların sözlərinə görə, hücumlar Tehranın Fars körfəzindən neft tədarükünün bərpasında iştirak edən infrastrukturu hədəf almaq qabiliyyətini nümayiş etdirib. Lakin zərərin dəqiq miqyası hələ də məlum deyil və "Reuters" sistemlərin məhv edilib-edilmədiyini müstəqil şəkildə təsdiqləyə bilməyib.
Daha əvvəl İranın dövlət mediası İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun adadakı düşmən naviqasiya sistemlərinə hücum etdiyini və onları sıradan çıxardığını bildirib. Agentlik tərəfindən nəzərdən keçirilən videogörüntülərdə adanın üzərində tüstü qalxır. Peyk görüntüləri həmçinin istilik aktivliyini qeydə alıb.
Gəmiçilik və dəniz təhlükəsizliyi sənayesindəki mənbələr hesab edir ki, bölgədə alternativ naviqasiya sistemləri fəaliyyət göstərdiyindən hücumun kommersiya gəmiçiliyinə təsiri məhdud ola bilər. Hadisə Fars körfəzindən neft ixracının tədricən bərpası fonunda baş verib. Bölgə ölkələri Oman və BƏƏ sahillərində gəmidən gəmiyə transferlər də daxil olmaqla əlavə təchizat marşrutlarından istifadə edirlər. ABŞ hərbçiləri həmçinin Hörmüz boğazından keçən kommersiya gəmilərinə kömək edir.