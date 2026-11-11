Нидерланды поэтапно возобновят призыв на военную службу

Минобороны Нидерландов разрабатывает законопроект, предусматривающий возможность постепенного возвращения обязательного призыва в армию в случае ухудшения международной обстановки.

Как передает Report, об этом сообщил статс-секретарь ведомства Дерк Босвейк в интервью газете NRC.

"Если угроза будет нарастать, у нас должна быть возможность поэтапно возобновлять обязательный призыв", - сказал он.

По его словам, сначала молодежь могут обязать заполнять специальные анкеты, затем проходить ознакомительные собеседования и медкомиссии. Последним этапом станет призыв на действительную службу. Воинская обязанность в стране распространяется как на мужчин, так и на женщин, однако фактический призыв сейчас приостановлен.

В случае кризиса или вооруженного конфликта власти королевства намерены получить возможность увеличить численность военнослужащих, резервистов и гражданского персонала Минобороны до 200 тысяч человек. Пока ставка делается на добровольный набор.