Турция осудила удары США по ядерным объектам Ирана

Администрация Президента Турции осудила нанесение США ударов по ядерным объектам Ирана.

Администрация Президента Турции осудила нанесение США ударов по ядерным объектам Ирана.

Как передает Report, об этом написал в своем аккаунте в соцсети X руководитель Департамента по связям с общественностью администрации Фахреддин Алтун.

Он заявил, что авиаудары США по иранским ядерным объектам и нападение Израиля на Иран - это новый шаг, который приведет не к миру и стабильности на Ближнем Востоке, а к хаосу: "Также как военное вмешательство США в Ирак и Афганистан привело к еще большей радикализации и расширению терроризма в мире, так и нападение на Иран даст аналогичные результаты".

Ф.Алтун добавил, что если США вместо того, чтобы остановить Израиль, будут поддерживать его действия, обеспечение мира только усложнится: "Мы призываем международное сообщество объединиться, выбрав наиболее приемлемый вариант, и отдавать предпочтение дипломатии для решения региональных и глобальных проблем. Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит политическую линию сохранения стабильности в регионе и мире, способствующую гармонии между Востоком и Западом".