Турция осудила удары США по ядерным объектам Ирана

Администрация Президента Турции осудила нанесение США ударов по ядерным объектам Ирана.
Как передает Report, об этом написал в своем аккаунте в соцсети X руководитель Департамента по связям с общественностью администрации Фахреддин Алтун.
Он заявил, что авиаудары США по иранским ядерным объектам и нападение Израиля на Иран - это новый шаг, который приведет не к миру и стабильности на Ближнем Востоке, а к хаосу: "Также как военное вмешательство США в Ирак и Афганистан привело к еще большей радикализации и расширению терроризма в мире, так и нападение на Иран даст аналогичные результаты".
Ф.Алтун добавил, что если США вместо того, чтобы остановить Израиль, будут поддерживать его действия, обеспечение мира только усложнится: "Мы призываем международное сообщество объединиться, выбрав наиболее приемлемый вариант, и отдавать предпочтение дипломатии для решения региональных и глобальных проблем. Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит политическую линию сохранения стабильности в регионе и мире, способствующую гармонии между Востоком и Западом".