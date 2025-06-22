SCMP: Обострение конфликта на Ближнем Востоке может угрожать интересам КНР

Военное вмешательство США в ирано-израильский конфликт грозит обострением региональной напряженности и ставит под угрозу экономические позиции Китая на Ближнем Востоке.

Военное вмешательство США в ирано-израильский конфликт грозит обострением региональной напряженности и ставит под угрозу экономические позиции Китая на Ближнем Востоке.

Как передает Report, такое мнение высказали эксперты, слова которых приводит газета South China Morning Post .

Как сказал изданию научный сотрудник Института государственной политики Южно-китайского технологического университета Сюй Вэйцзюнь, рост напряженности на Ближнем Востоке подорвет инвестиции Китая в регион, поскольку конфликт угрожает ключевым проектам, а также торговым цепочкам и импорту нефти. "С точки зрения энергетической безопасности Китая и поставок нефти, Ормузский пролив является жизненно важным маршрутом для нефтяного импорта в КНР", - отметил эксперт. Учитывая географический контроль Ирана над проливом, любое обострение там может "поставить под угрозу стабильность поставок", считает он.

Как полагает специалист по Китаю в британском исследовательском центре Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь, участие США в войне может привести к задержкам в проведении переговоров Вашингтона и Пекина по вопросу о тарифах.

В то же время он полагает, что Китай всегда придерживался неконфронтационного подхода к Ближнему Востоку, и его усилия "были в значительной степени сосредоточены на экономике и дипломатии, а не на военных вопросах". "Китай сближается с такими странами, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые не будут существенно затронуты конфликтом, если только не произойдет экстремальный сценарий", - подчеркнул Сюй Тяньчэнь.

Помимо нефти, Китай также имеет значительное инвестиционное присутствие в Иране. По данным издания, в 2024 году объем торговли между Китаем и Ираном составил $13,37 млрд, при этом Китай экспортировал в Иран товаров на сумму $8,93 млрд и импортировал на сумму $4,44 млрд, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере $4,49 млрд в пользу КНР.