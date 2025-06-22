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SCMP: Обострение конфликта на Ближнем Востоке может угрожать интересам КНР

SCMP: Обострение конфликта на Ближнем Востоке может угрожать интересам КНР Военное вмешательство США в ирано-израильский конфликт грозит обострением региональной напряженности и ставит под угрозу экономические позиции Китая на Ближнем Востоке.
Другие страны
22 июня 2025 г. 20:18
SCMP: Обострение конфликта на Ближнем Востоке может угрожать интересам КНР

Военное вмешательство США в ирано-израильский конфликт грозит обострением региональной напряженности и ставит под угрозу экономические позиции Китая на Ближнем Востоке.

Как передает Report, такое мнение высказали эксперты, слова которых приводит газета South China Morning Post.

Как сказал изданию научный сотрудник Института государственной политики Южно-китайского технологического университета Сюй Вэйцзюнь, рост напряженности на Ближнем Востоке подорвет инвестиции Китая в регион, поскольку конфликт угрожает ключевым проектам, а также торговым цепочкам и импорту нефти. "С точки зрения энергетической безопасности Китая и поставок нефти, Ормузский пролив является жизненно важным маршрутом для нефтяного импорта в КНР", - отметил эксперт. Учитывая географический контроль Ирана над проливом, любое обострение там может "поставить под угрозу стабильность поставок", считает он.

Как полагает специалист по Китаю в британском исследовательском центре Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь, участие США в войне может привести к задержкам в проведении переговоров Вашингтона и Пекина по вопросу о тарифах.

В то же время он полагает, что Китай всегда придерживался неконфронтационного подхода к Ближнему Востоку, и его усилия "были в значительной степени сосредоточены на экономике и дипломатии, а не на военных вопросах". "Китай сближается с такими странами, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые не будут существенно затронуты конфликтом, если только не произойдет экстремальный сценарий", - подчеркнул Сюй Тяньчэнь.

Помимо нефти, Китай также имеет значительное инвестиционное присутствие в Иране. По данным издания, в 2024 году объем торговли между Китаем и Ираном составил $13,37 млрд, при этом Китай экспортировал в Иран товаров на сумму $8,93 млрд и импортировал на сумму $4,44 млрд, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере $4,49 млрд в пользу КНР.

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