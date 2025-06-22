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CBS: США выпустили предупреждение об угрозе атак внутри страны

CBS: США выпустили предупреждение об угрозе атак внутри страны Национальная система предупреждения о террористической угрозе США опубликовала бюллетень, в котором говорится о повышенном уровне угрозы на территории страны в связи с эскалацией конфликта с Ираном.
Другие страны
22 июня 2025 г. 19:14

Национальная система предупреждения о террористической угрозе США опубликовала бюллетень, в котором говорится о повышенном уровне угрозы на территории страны в связи с эскалацией конфликта с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщил американский телеканал CBS.

По его данным, в бюллетене, который был выпущен утром 22 июня, не упоминаются конкретные угрозы, но утверждается, что существует риск кибератак со стороны "проиранских хакеров". Также, по сведениям структуры, входящей в состав Министерства внутренней безопасности, "конфликт между Израилем и Ираном может мотивировать экстремистов попытаться совершить нападения".

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. До этого с 13 июня удары по Ирану ежедневно наносил Израиль. Целью его операции было названо уничтожение ракетной и ядерной программ республики.

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