CBS: США выпустили предупреждение об угрозе атак внутри страны

Национальная система предупреждения о террористической угрозе США опубликовала бюллетень, в котором говорится о повышенном уровне угрозы на территории страны в связи с эскалацией конфликта с Ираном.

Национальная система предупреждения о террористической угрозе США опубликовала бюллетень, в котором говорится о повышенном уровне угрозы на территории страны в связи с эскалацией конфликта с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщил американский телеканал CBS .

По его данным, в бюллетене, который был выпущен утром 22 июня, не упоминаются конкретные угрозы, но утверждается, что существует риск кибератак со стороны "проиранских хакеров". Также, по сведениям структуры, входящей в состав Министерства внутренней безопасности, "конфликт между Израилем и Ираном может мотивировать экстремистов попытаться совершить нападения".

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта. До этого с 13 июня удары по Ирану ежедневно наносил Израиль. Целью его операции было названо уничтожение ракетной и ядерной программ республики.