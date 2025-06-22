Главы МИД ОИС сделали совместное заявление на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудили дестабилизирующую политику Израиля в регионе и постановили создать министерскую контактную группу для работы по деэскалации.

Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудили дестабилизирующую политику Израиля в регионе и постановили создать министерскую контактную группу для работы по деэскалации.

Как передает Report, об этом говорится в Стамбульской декларации, принятой по итогам заседания совета глав МИД стран ОИС, прошедшего 21-22 июня в Турции.

"Осуждаем израильскую политику дестабилизации в регионе и его недавние нападения на Иран, Сирию и Ливан, представляющие собой вопиющее нарушение суверенитета и безопасности этих стран и международного права. Призываем международное сообщество принять сдерживающие меры, чтобы остановить эту агрессию и привлечь Израиль к ответственности за совершенные преступления. Постановляем создать открытую контактную группу министров, которой будет поручено установление регулярных контактов с соответствующими региональными и международными сторонами в целях поддержки усилий по деэскалации, прекращения агрессии против Ирана и достижения мирного урегулирования", - говорится в документе, распространенном МИД Турции.

В частности, в декларации также говорится:

Важно создать министерскую контактную группу для работы по деэскалации ситуации в регионе.

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Необходимо немедленно открыть все КПП на границе с Газой и доставить туда помощь в необходимых объемах.

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