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Главы МИД ОИС сделали совместное заявление на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Главы МИД ОИС сделали совместное заявление на фоне эскалации на Ближнем Востоке Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудили дестабилизирующую политику Израиля в регионе и постановили создать министерскую контактную группу для работы по деэскалации.
Другие страны
22 июня 2025 г. 19:03
Главы МИД ОИС сделали совместное заявление на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудили дестабилизирующую политику Израиля в регионе и постановили создать министерскую контактную группу для работы по деэскалации.

Как передает Report, об этом говорится в Стамбульской декларации, принятой по итогам заседания совета глав МИД стран ОИС, прошедшего 21-22 июня в Турции.

"Осуждаем израильскую политику дестабилизации в регионе и его недавние нападения на Иран, Сирию и Ливан, представляющие собой вопиющее нарушение суверенитета и безопасности этих стран и международного права. Призываем международное сообщество принять сдерживающие меры, чтобы остановить эту агрессию и привлечь Израиль к ответственности за совершенные преступления. Постановляем создать открытую контактную группу министров, которой будет поручено установление регулярных контактов с соответствующими региональными и международными сторонами в целях поддержки усилий по деэскалации, прекращения агрессии против Ирана и достижения мирного урегулирования", - говорится в документе, распространенном МИД Турции.

В частности, в декларации также говорится:

Важно создать министерскую контактную группу для работы по деэскалации ситуации в регионе.

Главы МИД призвали "как можно скорее" созвать Международную конференцию ООН по Палестине.

Атаки Израиля на Иран угрожают гуманитарному, экономическому и экологическому положению в регионе.

Необходимо немедленно открыть все КПП на границе с Газой и доставить туда помощь в необходимых объемах.

Саммит Организации исламского сотрудничества пройдет в Азербайджане в 2026 году.

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