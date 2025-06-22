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Марко Рубио раскрыл предложения и угрозы США в отношении Ирана

Марко Рубио раскрыл предложения и угрозы США в отношении Ирана Вашингтон готов заключить соглашение с Ираном, которое будет отвечать интересам Тегерана, однако американская сторона требует отказа от ядерных амбиций.
Другие страны
22 июня 2025 г. 19:45
Марко Рубио раскрыл предложения и угрозы США в отношении Ирана

Вашингтон готов заключить соглашение с Ираном, которое будет отвечать интересам Тегерана, однако американская сторона требует отказа от ядерных амбиций.

Как передает Report, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS.

"Дальнейшее развитие событий зависит от того, какое решение примет Иран. Если они выберут путь дипломатии — мы готовы. Мы можем заключить соглашение, которое будет полезно как для них, так и для иранского народа и всего мира. Если же они выберут другой путь — это повлечёт за собой последствия", — отметил он.

Марко Рубио также подчеркнул, что США не планируют начинать новые военные операции против Ирана:

"В настоящее время никаких военных операций против Ирана не планируется — если только они не начнут наносить удары по американцам или по интересам США. В этом случае у них возникнут серьёзные проблемы. Любая страна имеет право на мирную ядерную программу, однако Иран не может заниматься обогащением урана на высоком уровне".

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