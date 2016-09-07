Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В настоящее время завершено 77% работ в рамках проекта "Шахдениз-2". Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент BP-Azerbaijan Гордон Биррелл.

По его словам, с BP подписан контракт по проекту на 15 млрд. долларов: "Работы идут по плану. На сегодняшний день пробурено 10 скважин. К работам привлечены 40 тыс. человек, в том числе 24 тыс. – в Азербайджане. Радует, что из этих 24 тыс. 80% составляют азербайджанцы".

Глава BP также подчеркнул, что до сегодняшнего дня компания потратила на социальные проекты 71 млн. долларов.