Высокие показатели добычи на АЧГ сохранятся еще несколько десятилетий

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Высокий уровень добычи будет сохраняться в течение нескольких десятилетий на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заявил операционный директор BP по добыче, трансформации и углеводородам Гордон Биррелл на сегодняшнем брифинге.

Он отметил, что с 1997 года с АЧГ добыто 3 млрд баррелей нефти: "Это очень продуктивное месторождение. Высокий уровень добычи будет сохраняться еще в течение нескольких десятилетий. Однако мировая практика показывает, что уровень производства постепенно снижается. Задачей BP является управление этим процессом".

Г.Биррелл сообщил, что показатели 2016 года являются высокими и ВР соблюдает все обязательства: "Намерением компании является организация абсолютно безопасной деятельности. Прошлый год был безопасным для BTC. Со дня ввода в эксплуатацию в 2006 году экспортировано нефти в объеме 3 500 танкеров. Основная доля – это нефть АЧГ".

Он также представил нового регионального директора компании Гэри Джонса, который выразил удовлетворение в связи со своим назначением: "Это большая честь для меня. Портфель в Азербайджане является очень важной частью совокупного портфеля BP".