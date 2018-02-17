В прошлом году операционные расходы на BTC увеличились на 13%

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году компания BTC Co. потратила на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) 162 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, операционные расходы за отчетный период составили около 133 млн долларов, капитальные расходы - 29 млн долларов.

В пошлом году, по сравнению с 2016 годом, операционные расходы выросли на 16%, капитальные сократились на 50%.

За период эксплуатации с июня 2006 г. по состоянию на конец 2017 года по BTC транспортировано 38374 млн тонн нефти (2,87 млрд баррелей), которая в Джейхане загружена на 3 758 танкеров и отправлена на мировой рынок.

В 2017 году по BTC экспортировано примерно 34 млн тонн (256 млн баррелей) нефти, которая в Джейхане загружена на 333 танкера.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.

Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).