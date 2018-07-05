Украинский эксперт: Снизить энергозависимость можно за счет азербайджанской или иранской нефти

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Украине очень сложно физически обрести энергетическую независимость от России, так как страна географически, логистически и, значит, экономически находится в зоне доминирования российской нефти".

Об этом Report сказал директор украинской консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Непосредственно на РФ в балансе поставок нефтепродуктов приходится около 35% рынка дизтоплива, а бензин, например, мы там вообще не покупаем. Остальные объемы импортируются из Беларуси, которая на 100% перерабатывает российскую нефть, а контрольный пакет Мозырского НПЗ, основного поставщика в Украину, принадлежит "Роснефти".

Популярен в Украине литовский бензин, но он тоже производится из Urals. Как и болгарский, и румынский, и венгерский. Но мы сделали максимум, что можно сделать в этой ситуации. В Украине открытый и конкурентный рынок, когда поставки идут со всех направлений, и Россия как производитель нефтепродуктов не доминирует в этих поставках. Так что мы зависим от российской нефти, но не зависим от РФ как от поставщика нефти и нефтепродуктов", - сказал он.

По словам Куюна, Украина уже более 900 дней не закупает газ у "Газпрома", переключившись на поставки из Европы:

"Да, преимущественно это тот же российский газ, но "Газпром" уже не влияет на ситуацию, не может шантажировать страну отключениями. Переход на рыночные цены позволил украинским компаниям начать закупки нового оборудования, привлечь зарубежных подрядчиков, приступить к освоению новых технологий. Если темпы сохранятся, в течение 5-7 лет Украина обеспечит себя своим газом".

Глобально же зависимость можно снизить двумя путями – наращивать собственную добычу нефти и увеличивать переработку той же азербайджанской или иранской нефти, поставки которой уже были, считает Куюн.

"Оба направления требуют больших инвестиций в интенсификацию добычи и увеличение глубины переработки нефти соответственно, но этого пока не происходит. Ключевые предприятия отрасли хоть и имеют большое государственное участие, контролируются частными структурами, которые по разным причинам инвестировать не хотят. Государство тоже пока не готово брать на себя эту задачу", - добавил эксперт.