Турция ожидает продления освобождения от антииранских санкций США

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Турции ожидает продления освобождения от американских санкций в отношении импорта нефти из Ирана.

Как передает Report, об этом заявила министр торговли Турции Рухсар Пекджан в интервью телеканалу NTV в Анкаре.

"Мы ожидаем, что исключение из санкций для Турции будет продлено", - сказала она.

Также Р.Пекджан отметила, что уже ведутся переговоры об отмене дополнительных пошлин на некоторые турецкие товары.

В начале ноября США на 180 дней исключили Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань из числа стран, попадающих под антииранские санкции вследствие покупки нефти из Ирана.