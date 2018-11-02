Bloomberg: Трамп идет на уступки восьми странам в вопросе иранских санкций

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Вашингтон пошел на уступки восьми странам, чтобы они могли продолжить импорт иранской нефти, несмотря на санкции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

Агентство не называет все страны, о которых идет речь, однако в их числе есть Турция, Япония, Индия и Южная Корея. Источники отметили, что в обмен на уступки эти государства должны будут сокращать импорт нефти, чтобы не способствовать росту цен.

Официально о соглашениях, как ожидается, будет объявлено сегодня.

8 мая Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал ввести санкции. Они вступят в силу 4 ноября и будут касаться энергетического сектора.