Транзит киркукской нефти через порт Джейхан приостановлен

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Транзит нефти из иракской провинции Киркук через порт Джейхан (Средиземное море, Турция) был остановлен сегодня утром.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, пока неизвестно, когда поставки возобновятся.

Объем транзита до прекращения составлял в среднем 264 тыс. баррелей в сутки.

Обычно транзит нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан составляет около 600 тыс. баррелей в сутки, однако в середине октября он резко упал на фоне конфликта в Иракском Курдистане.