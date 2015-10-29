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    ​Строительство TAP в Албании начнется в следующем году

    По словам исполнительного директора Яна Брэдшоу, работы по строительству TAP идут по плану

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Строительство албанской части Трансадриатического проекта (TAP) в Албании начнется в 2016 году. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор TAP Ян Брэдшоу.

    По словам исполнительного директора Яна Брэдшоу, все работы по строительству TAP идут по плану: "В следующем году начнется урегулирование вопросов в связи с земельными участками под строительство TAP в Албании. Как уже сказано, в 2017-2018 годах расширятся работы по укреплению береговых территорий". 

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