​Строительство TAP в Албании начнется в следующем году

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Строительство албанской части Трансадриатического проекта (TAP) в Албании начнется в 2016 году. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам исполнительный директор TAP Ян Брэдшоу.

По словам исполнительного директора Яна Брэдшоу, все работы по строительству TAP идут по плану: "В следующем году начнется урегулирование вопросов в связи с земельными участками под строительство TAP в Албании. Как уже сказано, в 2017-2018 годах расширятся работы по укреплению береговых территорий".