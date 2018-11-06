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    США разрешили Китаю закупать 360 тыс. баррелей иранской нефти

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ США разрешили Китаю закупать у Ирана 360 тыс. баррелей нефти в течение 180 дней.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Данные таможни КНР свидетельствуют о том, что с января по сентябрь 2018 года Китай закупал в Иране, в среднем, 650 тыс. баррелей нефти в день.

    5 ноября в силу вступили санкции США в отношении Ирана. 

    При этом Вашингтон временно вывел из-под иранских нефтяных санкций Грецию, Индию, Италию, Турцию, Республику Корея, Японию, Китай, а также являющийся частью КНР Тайвань. 

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