Состоялся второй выпуск технических специалистов, финансируемых BP и партнерами

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся второй выпуск технических специалистов, подготовка которых финансируется компанией BP и ее партнерами по совместным проектам в Азербайджане.

Как сообщает Report, на сегодняшнем мероприятии 47 выпускников получили сертификаты.

Проект реализуется в рамках обязательства BP и партнеров по сотрудничеству с SOCAR в сфере обучения и развития рабочей силы, привлеченной к нефтегазовым операциям в Азербайджане. В рамках этого обязательства BP и партнеры в течение последних двух лет оказали поддержку профессиональному и техническому обучению большой группы представителей местных общин. К ним относятся общины, проживающие в расположенных вблизи Сангачальского терминала поселках Сангачал, Умид, Азимкенд и Гобустан.

Выступивший на мероприятии вице-президент BP по внешним связям и стратегии Бахтияр Асланбейли отметил, что тренинги проводились в Гобустанском региональном учебном центре SOCAR. По его словам, BP и партнеры профинансировали обучение в центре 126 человек, из них 79 в 2015 году, 47 – в 2016-м. Поддержка охватывала финансирование 10 месяцев обучения.

"Сегодняшнее мероприятие еще раз демонстрирует выполнение нами обязательства по инвестированию в развитие высококвалифицированных национальных кадров. Более 25 лет мы вкладываем в развитие местных технических кадров нефтегазовой отрасли и сотрудничаем с SOCAR в этом направлении. Несколько лет назад мы подписали меморандум о взаимопонимании с SOCAR о проведении тренингов для местных технических кадров в Гобустанском региональном учебном центре. Считаем, что это сотрудничество было очень успешным, и уже почти 130 представителей местных общин получили сертификаты", - добавил Б.Асланбейли.

Он также отметил, что в рамках социально-направленных проектов BP и партнеры инвестировали 71 млн долларов. Заместитель вице-президента SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Асиф Шафаггатов рассказал о деятельности компании в сфере подготовки кадров и профессионального обучения, стипендиальных программах.