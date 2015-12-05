​SOCAR: В результате пожара на месторождении "Гюнешли" погибших нет

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Продолжаются оперативные меры по устранению последствий пожара, произошедшего на бурильной платформе месторождения "Гюнешли" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Об этом Report сообщили из созданного в связи с происшествием штаба производственного объединения "Азнефть" SOCAR.

Согласно информации, в результате пожара в 10-ом блоке месторождения погибших нет, в настоящее время руководство SOCAR находится на месте происшествия.

Отметим, что сильная буря 4 декабря примерно в 17:40 вывела из строя газопровод на 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар.

В связи с этим спасательные бригады МЧС провели эвакуационные работы на пожарных кораблях "Вихрь-9" и "Топаз" Каспийского мореходства, а также буксире "Самир Гулиев" и "Avyor”.