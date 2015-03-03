​SOCAR увеличил экспорт нефти в этом году на 10%

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за февраль этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 84 807,348 тонн сырой нефти, что равно 4,31% от общего объема экспорта. Это на 102,861 тонн или же 0,12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в SOCAR, за февраль этого года объем экспортируемой из порта Супса (Черное море, Грузия) сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличился на 4,98% или же 12 046,6 тонн, составив 254 107,046 тонн, что равно 12,91% от общего объема экспорта.

За отчетный период наблюдается увеличение объема экспорта сырой нефти из порта Джейхан (Средиземное море, Турция). Так, объем экспорта нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16,41% или же 229 773,487 тонн, составив 1 630 350,680 тонн, что равно 82,79% от общего объема экспорта.

Напомним, что за февраль 2015 года общий объем сырой нефти, экспортируемой SOCAR из трех портов, увеличился на 13,99% и составил 1 969 337,505 тонн.

За январь-февраль этого года SOCAR в целях экспорта отгрузила из порта Новороссийск 254 314,990 тонн сырой нефти, что равно 6,22% от общего объема экспорта. Объем экспортируемой из порта Новороссийск сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличился на 84 668,646 или же 49,91%.

За январь-февраль этого года объем экспортируемой из порта Супса сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился на 10,06% и составил 508 286,523 тонн, что равно 12,43% от общего объема экспорта.

За отчетный период наблюдается увеличение объема сырой нефти, экспортируемой из порта Джейхан. Так, объем отгруженной из порта сырой нефти увеличился на 11,21%, составив 3 328 118,857 тонн, что равно 81,36% от общего объема экспорта.

Напомним, что за январь-февраль 2015 года общий объем сырой нефти, экспортируемой SOCAR из трех портов, увеличился на 9,75% и составил 4 090 720,37 тонн.

Отметим, за февраль 2015 года по трубопроводу Баку-Новороссийск было транспортировано 170 тыс. тонн сырой нефти, из них вторая партия в объеме 85 тыс. тонн будет отгружена из порта Новороссийск в начале марта этого года.