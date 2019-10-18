​SOCAR увеличил добычу нефти на 2,8%, газа на 11,4%

В третьем квартале 2019 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла 1,956 млн тонн нефти, более 1,801 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания увеличила добычу нефти на 2,8%, газа на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечено, что за отчетный период продолжены мероприятия по сохранению стабильной добычи на нефтегазовых месторождениях, некоторые старые скважины вновь введены в эксплуатацию. В третьем квартале текущего года объем буровых работ составил 37 310 метров.

За указанный периоде по стране добыто в общей сложности свыше 9,422 млн тонн нефти, 8,687 млрд кубометров газа. За 9 месяцев добыча газа составила 26 млрд кубометров.