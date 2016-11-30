SOCAR Trading начал сотрудничество с тремя трейдерами по рынку Китая

Баку. 30 ноября.REPORT.AZ/ Торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Trading нанял трех новых трейдеров, которые, базируясь в Лондоне, будут нацелены на китайский рынок. Как сообщает Report ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный исполнительный директор SOCAR Trading Арзу Азимов.

Бывший глава лондонского офиса Unipec по сырой нефти Ван Чжэн и бывший трейдер сырой нефти Shell Сюнь Донг приступили к работе в SOCAR уже в этом месяце, а третий трейдер присоединится к компании в начале следующего года.

"Конечно, мы воспользуемся их связями в Китае, чтобы получить доступ к сети нефтеперерабатывающих заводов в этой стране", - сказал Арзу Азимов. По его словам, SOCAR Trading планирует продавать сырье непосредственно китайским переработчикам, которые получили лицензию на импорт сырья в 2015 году.

А.Азимов отметил, что азиатские переработчики предпочитают закупать сырую нефть тяжелых сортов.

В настоящее время нефть марки Azeri Light в регионе Азии реализуется в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме и иногда в Тайвани.