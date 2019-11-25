Губернатор: SOCAR Polymer начал поставки в Ростовскую область полипропилена

Азербайджанская компания SOCAR Polymer поставила первую партию полипропилена для выпуска упаковочной пленки в Волгодонске.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Дон24", об этом сообщил губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев.

«Компания SOCAR Polymer уже поставила в Ростовскую область первую партию полипропилена для высокоскоростных линий по производству биаксиальной пленки на волгодонском предприятии «Вотерфолл». Данный проект стал первым шагом к долгосрочному сотрудничеству в новой, высокотехнологичной сфере. По экспертным оценкам, объем поставок превысит 1,5 млрд рублей», – сказал В.Голубев.

По словам главы региона, до конца нынешнего года компания «Донецкий экскаватор» планирует подписать контракт на поставку в Азербайджан сельхозтехники.

Как отметил В.Голубев, помимо экономических стороны развивают и культурные связи. Он пригласил руководство Азербайджана на открытие военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в 2020 году. Музей появится на территории одноименного мемориала, созданного в память в том числе о бойцах двух азербайджанских дивизий, воевавших здесь в годы Великой Отечественной войны.

На открытии мемориала в 1980 году под Таганрогом присутствовал Гейдар Алиев.

Проект SOCAR Polymer включает завод по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тысячи тонн и завод по производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тысячи тонн в год. За 9 месяцев SOCAR Polymer экспортировал полипропилен в гранулах первичной формы на 53,6 млн долларов. В соответствующем периоде прошлого года этот показатель составлял 0,6 млн долларов. В сентябре экспортировано продукции на 6,2 млн долларов (0,1 млн долларов в прошлом году).