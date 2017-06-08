SOCAR открыл 37-ю автозаправочную станцию в Румынии

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Бухарест. 8 июня. REPORT.AZ/ В одном из туристических центров Румынии – городе Брашов сдана в эксплуатацию первая по счету автозаправочная станция под брендом SOCAR.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, на новой станции, расположенной по адресу Харманулуй, 52 установлены три счетчика. На станции осуществляется продажа продуктов Nano 95, Nano 98 (бензин), Nano Dizel и Nano Super Dizel. В пункте Брашов открыто кафе Nar, где клиентам предлагаются традиционная азербайджанская продукция, круглосуточный бесплатный интернет. Таким образом, количество АЗС, действующих в Румынии под брендом SOCAR, достигло 37.

Напомним, что дочерняя структура SOCAR в Румынии - SOCAR Petroleum SA действует на местном энергорынке с 2011 года, автозаправочные станции под брендом SOCAR открыты в 18 из 42 регионов страны.