SOCAR и японская компания İNPEX продолжают сотрудничество

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В резиденции посла Японии в Азербайджане было организовано мероприятие для молодых инженеров Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), посвященное тренингам в Токио и сотрудничеству с İNPEX.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на мероприятии приняли участие вице-президенты компании Халик Мамедов, Бахрам Гусейнов, Яшар Лятифов, вице-президент İNPEX Акихико Курашина, а также привлеченные к тренингам молодые специалисты.

Посол Японии в Азербайджане Теруюки Катори поприветствовал гостей и подчеркнул важность подобных встреч в укреплении двусторонних связей.

Вице-президент SOCAR по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов рассказал об организованной для молодых специалистов в апреле-июне 2016 года в Токио технической учебной программе по разработке слоев, поблагодарил İNPEX за поддержку в организации курсов. В августе-октябре 2017 года планируется организация аналогичных тренингов для еще 4-х молодых специалистов SOCAR.

Вице-президенты SOCAR Халик Мамедов и Яшар Лятифов, вице-президент İNPEX Акихико Курашина выразили уверенность, что сотрудничество между компаниями будет продолжительным.