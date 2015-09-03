​SOCAR и Petronas подписали дополнение к "Меморандуму о взаимопонимании"

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял находящуюся с визитом в Баку делегацию под руководством президента и генерального исполнительного директора нефтегазовой компании Малайзии Petronas Датука Ван Зулкифли Ван Ариффина.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи было упомянуто приобретение компанией Petronas долевого участия Statoil в проекте "Шахдениз". Р.Абдуллаев подробно проинформировал гостей о работах по проектам "Шахдениз" и Южный газовый коридор. Было отмечено, что второй этап разработки месторождения "Шахдениз" и проектов строительства трубопроводов успешно идут согласно графику. Проделанные работы придают уверенность в том, что первые поставки газа в Турцию будут возможны уже в 2018 году.

Гость выразил заинтересованность в еще большем расширении связей между странами. Президент SOCAR в свою очередь отметил, что нефтегазовая промышленность Азербайджана обладает широкими возможностями для сотрудничества, страна полностью гарантирует безопасность инвестиций.

В завершение встречи между SOCAR и Petronas было подписано дополнение к "Меморандуму о взаимопонимании". Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент Petronas Д.З.Ариффин.