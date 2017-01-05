SOCAR экспортировал из порта Новороссийск 1,2 млн тонн сырой нефти

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в 2016 году экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 1 217 799 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 4% меньше соответствующего показателя за 2015 год.

На декабрь приходится 79 846 тонн от всего объема экспорта из этого порта за прошлый год.

Трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.