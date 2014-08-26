SOCAR провела сейсморазведку на сухопутной площади "Гадису-Сталчай"

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила сейсморазведочные работы на сухопутной площади "Гадису-Сталчай".

Как говорится в сообщении компании, на территории расположенной в Губа-Прикаспийском нефтегазовом районе осуществлена сейсморазведка 2D и проведены магнитометрические работы.

Сейсморазведку осуществляло управление геофизики и геологии SOCAR по заказау производственного объединения Azneft.

Целью проведения сейсморазведки было уточнение геологического строения на площади "Гадису-Сталчай", определение ареала распространения углеводородов и перспективы нефтегазоносности данной зоны.

В настоящее время проводится обработка и интерпретация результатов сейсмики. Новые данные, которые будут получены по итогам этих работ, создадут условия для правильного планирования поисково-разведочных работ на данной территории.