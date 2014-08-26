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    SOCAR провела сейсморазведку на сухопутной площади "Гадису-Сталчай"

    Цель проведения сейсморазведки в уточнении геологического строения площади и определение перспектив нефтегазоносности данной зоны

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила сейсморазведочные работы на сухопутной площади "Гадису-Сталчай".

    Как говорится в сообщении компании, на территории расположенной в Губа-Прикаспийском нефтегазовом районе осуществлена сейсморазведка 2D и проведены магнитометрические работы.

    Сейсморазведку осуществляло управление геофизики и геологии SOCAR по заказау производственного объединения Azneft.

    Целью проведения сейсморазведки было уточнение геологического строения на площади  "Гадису-Сталчай", определение ареала распространения углеводородов и перспективы нефтегазоносности данной зоны.

    В настоящее время проводится обработка и интерпретация результатов сейсмики. Новые данные, которые будут получены по итогам этих работ, создадут условия для правильного планирования поисково-разведочных работ на данной территории.

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