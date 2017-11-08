Ровнаг Абдуллаев: Добыча двухмиллиардной тонны азербайджанской нефти имеет исключительное значение в истории страны

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Добыча двухмиллиардной тонны азербайджанской нефти имеет исключительное значение в истории и общественно-политической жизни страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном в газете "Ики сахиль" тексте поздравления от имени президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, адресованного нефтяникам по случаю добычи в Азербайджане двухмиллиардной тонны нефти.

Президент SOCAR подчеркнул, что очередной успех нефтегазовой промышленности Азербайджана способствует дальнейшему повышению международного имиджа страны и в этом смысле имеет историческое значение. "Это знаменательное событие, которое стало источником бесконечной гордости для азербайджанских нефтяников, с большим воодушевлением отмечается нашим народом на государственном уровне", - сказал Ровнаг Абдуллаев в своем поздравительном послании.