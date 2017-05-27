Региональный президент ВР: Мы придаем большое значение устойчивому расширению сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Региональный президент ВР в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме отмечается:

"Передаю Вам и азербайджанскому народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Компания ВР придает большое значение устойчивому расширению сотрудничества с Азербайджаном. Надеемся на дальнейшее эффективное развитие этого сотрудничества. Уверен, что в дальнейшем дружественные связи между ВР и Правительством Азербайджана еще более укрепятся.

Пользуясь случаем, желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов, а народу Азербайджана – благополучия".