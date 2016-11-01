Первая партия азербайджанской нефти прибыла на Мозырский завод

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Первый эшелон с азербайджанской нефтью прибыл на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Как передает Report, об этом сообщил агентству БЕЛТА исполняющий обязанности генерального директора завода Сергей Крот.

"Мозырский НПЗ приступает к переработке партии азербайджанской нефти, приобретенной для дозагрузки производственных мощностей организации. На завод прибыли первые железнодорожные цистерны с азербайджанской нефтью", - отметил С.Крот.

Отметим, что 19 октября груз с 84,7 тыс. тонн азербайджанской нефти, предназначенной для Республики Беларусь, прибыл в Одесский порт. Нефть загружена в железнодорожные цистерны и отправлена на Мозырский НПЗ через территорию Украины. Нефть поставлена SOCAR Trading - торговым домом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).