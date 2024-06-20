"Азеришыг" прокладывает новую электросеть в Агдаме

ОАО "Азеришыг" быстрыми темпами продолжает обновление электросети в Агдаме.

ОАО "Азеришыг" быстрыми темпами продолжает обновление электросети в Агдаме.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, в рамках восстановительных работ в Агдаме прокладывается новая электросеть, соответствующая современным стандартам.

В городе Агдаме созданы специальные сети для энергоснабжения организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы, и стратегических объектов. Были построены две подстанции 35/04 кВт мощностью по 10 МВт каждая, и в будущем посредством этих подстанций планируется обеспечить электроэнергией центр Агдама.

В настоящее время продолжается строительство Центра цифрового управления и Учебно-тренировочного комплекса. В селах Кенгерли, Хыдырлы и Сарыджалы проложена новая проводка на 35/04 кВт.