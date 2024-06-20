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"Азеришыг" прокладывает новую электросеть в Агдаме

"Азеришыг" прокладывает новую электросеть в Агдаме ОАО "Азеришыг" быстрыми темпами продолжает обновление электросети в Агдаме.
Энергетика
20 июня 2024 г. 11:21
Азеришыг прокладывает новую электросеть в Агдаме

ОАО "Азеришыг" быстрыми темпами продолжает обновление электросети в Агдаме.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО, в рамках восстановительных работ в Агдаме прокладывается новая электросеть, соответствующая современным стандартам.

В городе Агдаме созданы специальные сети для энергоснабжения организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы, и стратегических объектов. Были построены две подстанции 35/04 кВт мощностью по 10 МВт каждая, и в будущем посредством этих подстанций планируется обеспечить электроэнергией центр Агдама.

В настоящее время продолжается строительство Центра цифрового управления и Учебно-тренировочного комплекса. В селах Кенгерли, Хыдырлы и Сарыджалы проложена новая проводка на 35/04 кВт.

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Версия на английском языке ФотоAzerishig lights up Aghdam: new power grid underway
Версия на азербайджанском языке Фото“Azərişıq” Ağdamda yeni elektrik şəbəkəsi qurur

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