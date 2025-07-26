Полиция Гонконга объявила награду за информацию о 19 зарубежных активистах

Полиция Гонконга объявила о розыске 19 зарубежных активистов, обвиняемых в участии в подрывной деятельности в рамках так называемой организации "Парламент Гонконга".

Полиция Гонконга объявила о розыске 19 зарубежных активистов, обвиняемых в участии в подрывной деятельности в рамках так называемой организации "Парламент Гонконга".

Как сообщает Report ссылкой на Associated Press, за информацию, способную привести к их аресту, объявлено щедрое вознаграждение.

Фигуранты дела подозреваются в нарушении закона о национальной безопасности. Власти утверждают, что группа использует незаконные методы для подрыва существующего государственного строя Китая.

Суд Гонконга выдал ордера на арест Элмера Юэня, Джонни Фока, Тони Чоя, Виктора Хо, Кынга Ка-вая и еще 14 человек. За информацию, которая поможет задержать Юэня, Фока, Чоя и Хо, полиция предлагает вознаграждение в размере 1 млн гонконгских долларов (около 127 400 долларов США). По остальным 15 фигурантам сумма награды составляет 200 000 гонконгских долларов (около 25 480 долларов США) за каждого.

"Расследование продолжается. При необходимости полиция будет предлагать вознаграждение за поимку других подозреваемых по этому делу", - сообщили в полиции.