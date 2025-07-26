Таиланд взял под контроль спорную вершину на границе с Камбоджей

Вооруженные силы Таиланда установили полный контроль над вершиной Пху Ма Куа - спорной территорией на границе с Камбоджей.

Вооруженные силы Таиланда установили полный контроль над вершиной Пху Ма Куа - спорной территорией на границе с Камбоджей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на таиландское издание The Nation.

Отмечается, что тайские подразделения продвинулись на 300 метров за линию камбоджийской обороны и приблизились к деревне Та Тхав.

Королевская армия Таиланда (RTATrend) сообщила в соцсетях, что последняя попытка камбоджийских войск отбить территорию произошла в полночь, однако она была отражена. Несмотря на продолжающиеся атаки, таиландские силы удержали позиции.

К утру армия сообщила, что ситуация на Пху Ма Куа полностью стабилизирована. Тайские солдаты водрузили национальный флаг.

"Мы не позволим никому посягать на нашу территорию", - говорится в заявлении.