Таиланд взял под контроль спорную вершину на границе с Камбоджей

Вооруженные силы Таиланда установили полный контроль над вершиной Пху Ма Куа - спорной территорией на границе с Камбоджей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на таиландское издание The Nation.
Отмечается, что тайские подразделения продвинулись на 300 метров за линию камбоджийской обороны и приблизились к деревне Та Тхав.
Королевская армия Таиланда (RTATrend) сообщила в соцсетях, что последняя попытка камбоджийских войск отбить территорию произошла в полночь, однако она была отражена. Несмотря на продолжающиеся атаки, таиландские силы удержали позиции.
К утру армия сообщила, что ситуация на Пху Ма Куа полностью стабилизирована. Тайские солдаты водрузили национальный флаг.
"Мы не позволим никому посягать на нашу территорию", - говорится в заявлении.