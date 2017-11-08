Новая скважина сдана в эксплуатацию на месторождении "Мелководный Гюнешли"

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ На мелководной части месторождения "Гюнешли", эксплуатируемом Производственным объединением "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), была введена в эксплуатацию высокодебитная разведочная скважина №29.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азнефть". Отмечено, что при бурении скважины использованы самые прогрессивные мировые технологии.

"Завершены работы по вводу в эксплуатацию разведочной скважины, пробуренной на глубоководной морской платформе №7. На первоначальном этапе здесь планируется добывать 30-50 тонн конденсата и 200 тыс. кубометров газа", - говорится в информации.