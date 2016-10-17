Министр энергетики Азербайджана принял генсекретаря Энергетической Хартии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак, прибывший в Азербайджан для участия в VII Международном форуме “Энергия для устойчивого развития”, встретился с министром энергетики Азербайджана Натигом Алиевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и организацией, состоялся обмен мнениями по деятельности Международной Энергетической Хартии.

Отмечено, что процесс подготовки Международной Энергетической Хартии начат в 2012 году, а итоговый документ подписали свыше 75 стран в мае 2015 года на Гаагской конференции. В обновленной декларации Энергетической Хартии понятие энергетической безопасности закреплено в более широком смысле – в аспекте безопасности производителей, потребителей, транзитеров и стран с ограниченным выходом к энергоресурсам. У.Руснак отметил, что Энергетическая Хартия имеет большое значение для подготовки многостороннего рамочного соглашения о транзите энергоресурсов. По его словам, Азербайджан в качестве транзитной страны может внести большой вклад в этот процесс.

Н.Алиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан готов делиться своим опытом по транзиту энергоносителей и оказать необходимую техническую поддержку.

У.Руснак также подчеркнул необходимость подписания с Азербайджаном нового правового документа для углубления сотрудничества в ближайшие 5 лет и важность участия Азербайджана на 27-й конференции Энергетической Хартии, которая состоится 25-26 ноября в Токио (Япония).