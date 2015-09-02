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    Компания Siemens обеспечит поставки компрессоров для TAP

    Половина компрессоров будет установлена в Греции, другая половина - в Албании

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Немецкая компания Siemens обеспечит поставки газовых турбокомпрессоров для проекта Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки газа с месторождения "Шахдениз" в Европу.

    Как сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP AG, в связи с этим обе компании подписали соглашение.

    По информации, из 6 газовых компрессоров половина будет установлена на компрессорной станции TAP вблизи греческого Кипой, другая половина - на станции вблизи албанского Фиер.

    Напомним, что в проекте TAP доля участия каждой из компаний BP, SOCAR и Statoil составляет 20%, Fluxys - 19%, Enagas - 16%, а доля Axpo - 5%.

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