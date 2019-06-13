​Карбамидный завод перейдет под управление SOCAR со следующей недели

С 20 июня карбамидный завод Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенный в Сумгайыте, будет передан в управление компании.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор карбамидного завода Хаял Джафаров.

Он отметил, что в настоящее время идет процесс сдачи-приемки с южнокорейской компанией Samsung Engineering Co., Ltd.: "На заводе завершены испытательные и пусконаладочные работы. С начала июня ведутся работы по сдаче-приемке с Samsung Engineering, в связи с чем с начала июня производство было приостановлено. Эти работы завершатся 20 июня. Затем завод будет управляться инженерами и работниками SOCAR", - добавил он.