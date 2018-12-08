Глава Минэкономразвития России: После решения ОПЕК цена на нефть составит 63 доллара за баррель

© conrtesy image https://report.az/storage/news/6dda0798c07e3b989943f0dd47b637d7/40f8eac1-70ca-41ac-afe1-4b8e8f403516_292.jpg

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Среднегодовая цена на нефть в 2019 году составит 63 доллара за баррель.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что данный прогноз учитывает соглашение ОПЕК+.

"У нас прогноз на следующий год — $63 за баррель, мне кажется, он абсолютно адекватен той ситуации, которая сейчас сложилась на глобальном рынке, и, в том числе, учитывает то решение, которое было принято в Вене на этой неделе", — заключил Орешкин.

Отметим, что 7 декабря в Вене члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.

Сокращение ОПЕК составит около 800 тысяч баррелей в день, не-ОПЕК - 400 тысяч баррелей в день.