Члены ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о сокращении уровня добычи нефти в 2019 году на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщил председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на пресс-конференции по итогам встречи в Вене министров стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию.

Кроме того, ОПЕК и партнеры вне картеля согласились сделать исключения для ряда стран: Ирана и Венесуэлы, вследствие санкций против них, а также для Ливии, из-за непрекращающихся боевых действий.

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОПЕК готова сократить добычу примерно на 800 тысяч баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в организации.

Как отмечено в публикации, ОПЕК также предлагает другим участникам соглашения сократить добычу на 400 тысяч баррелей в день.

"Сокращение ОПЕК составит около 800 тысяч баррелей в день. Предложение о сокращении для стран, не входящих в ОПЕК, составляет около 400 тысяч баррелей в день", - сообщает агентство.

При этом источник агентства отметил, что странам еще необходимо провести общую встречу по Венскому соглашению.