"Газпром" сворачивает работы по разведке нефти и газа в Таджикистане

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "Российская транснациональная корпорация "Газпром" прекращает разведку нефти и газа в Таджикистане".

Как сообщает Report со ссылкой на "Азия-Плюс", об этом заявил заместитель начальника Главного управления геологии при правительстве Таджикистана Рахмонбек Бахтдавлатов.

По словам специалиста, существующие технологии не позволяют Таджикистану извлечь те запасы нефти и газа, которые имеются в республике.

"С другой стороны, мы рассчитывали на "Газпром", думали, что они со своими мощностями что-то сделают. Но одной скважиной нельзя представлять нефтяное или газовое месторождение. Чтобы открыть Тюмень, было пробурено более одной тысячи скважин. У нас "Газпром" пробурил одну скважину и говорит, что у нас нет нефти или газа. Нужно было пробурить не одну, а две-три скважины. А пока подождем лучших времен", - заявил Бахтдавлатов.