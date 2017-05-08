Делегация SOCAR участвует на международной выставке в Тегеране

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В иранской столице Тегеране стартовала 22-я Международная выставка "Нефть, газ, нефтепереработка и нефтехимия" (Iran Oil Show – 2017).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), делегация SOCAR также принимает участие на выставке.

"На выставке, проходящей с 6 по 9 мая, стенд компании SOCAR вызвал большой интерес. Представители SOCAR проинформировали участников выставки о новшествах и достижениях нефтегазовой промышленности Азербайджана, роли компании во внутренних и международных проектах, обсудили возможности сотрудничества представителей различных компаний с SOCAR, ответили на интересующие их вопросы", - говорится в информации.

На выставке принимают участие 1500 иностранных и 2500 местных компаний из 37 стран мира, включая Россию, Китай, США, Германию, Францию, Италию, Японию, Испанию, Южную Корею, Турцию, Австралию. На официальной церемонии открытия присутствовали бывший первый вице-президент Ирана Парвиз Давуди, министр нефти Бижан Зангане, исполнительный директор главного организатора выставки - Национальной нефтяной компании Ирана Али Кардор и другие официальные лица.