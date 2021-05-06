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Цены на нефть растут

Цены на нефть растут Ожидается, что карантинные ограничения из-за эпидемиологической ситуация в Азии негативно повлияют на нефтяной спрос
Энергетика
6 мая 2021 г. 10:40
Цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг, продемонстрировав разнонаправленные изменения по итогам предыдущих торгов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 (по бакинскому времени) в четверг составляет 69,11 доллара США за баррель, что на 0,15 доллара США (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,08 доллара США (0,1%), до 68,96 долларов США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 65,67 долларов США за баррель, что на 0,04 доллара США (0,06%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,06 доллара США (0,1%), до 65,63 доллара США за баррель.

Данные минэнерго США, обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,99 млн баррелей. Это максимальное падение с января. "Увеличение объемов нефтепереработки и значительный экспорт привели к существенному сокращению нефтяных запасов", – сказал MarketWatch Мэтт Смит из ClipperData.

По мнению эксперта, активность нефтепереработки будет только повышаться в преддверии летнего сезона поездок в США. В то же время запасы бензина в США выросли по итогам пятой недели подряд, а спрос на бензин сократился на 10 тыс. баррелей в сутки, до минимальных за последние шесть недель 8,86 млн баррелей в сутки. Спрос на дистилляты снизился на 5%, до 4,13 млн баррелей в сутки.

"Увеличение запасов бензина умерило энтузиазм", – отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Беспокойство инвесторов продолжает вызывать эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где в некоторых частях страны был введен локдаун. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на нефтяной спрос.

"Импорт нефти в страну в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на фоне усиления экономической активности, однако он может снова сократиться из-за восстановления локдаунов", – сказал старший сырьевой менеджер Phillips Futures Автар Санду.

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